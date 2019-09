L’ancien président français Jacques Chirac est décédé ce jeudi à l’âge de 86 ans. Le président Macky Sall a rendu hommage à défunt chef d’Etat de la France, présenté ses condoléances à son homologue Macron.

Chirac homme d’Etat

Macky Sall a présenté ses condoléances en premier à l’actuelle président français, Emmanuel Macron. Ensuite il s’est adressé au peuple français, faisant un beau témoignage sur le président Jacques Chirac, en tant que figure emblématique des relations franco-africaines.

« J’adresse mes condoléances émues et celles de la Nation au Président Emmanuel Macron et au peuple français, suite au décès du Président Jacques Chirac. Je rends hommage à un grand homme d’État et figure emblématique des relations franco-africaines » a écrit Macky Sall

Maladie

Hospitalisé plusieurs fois depuis son départ de l’Élysée, Jacques Chirac président de 1995 à 2007, retiré de la vie publique et politique, vivait avec son épouse, Bernadette Chirac, à son domicile parisien.

Décès

L’ancien Président de la République française, le chef de l’État est décédé ce jeudi 26 septembre, à l’âge de 86 ans. Sa santé s’était dégradée depuis son départ de l’Elysée, conséquence notamment d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2005.