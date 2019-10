Le Juge Seydou Ba, Président d’honneur, et Madame Fatou Seck Diallo, Présidente de l’association pour l’Unification du Droit en Afrique (UNIDA) ont la grande tristesse de vous faire part du décès, mercredi 30 octobre 2019, du Professeur Joseph Issa-Sayegh, Vice-Président, membre fondateur de l’UNIDA et Président du Comité Scientifique du site www.ohada.com.

Dakar – Nice

Le Professeur Issa-Sayegh souffrait depuis plusieurs années d’une grave maladie. Professeur agrégé de droit privé, Professeur émérite aux Universités de Dakar et de Nice, le Professeur Issa-Sayegh était une personnalité de premier plan du monde du droit.

OHADA

Comme chacun sait, il avait été au cœur de la mise en place de la réforme OHADA, sous la supervision du Juge Kéba Mbaye, et avait œuvré au sein de l’association UNIDA et du site www.ohada.com à la promotion, l’enseignement et au succès du nouveau droit unique des affaires.

Personne n’oubliera l’apport inestimable du Professeur Joseph Issa-Sayegh à l’Etat de droit économique et à l’unité juridique du continent.

L’association UNIDA présente toutes ses condoléances à sa famille et ses proches. Elle partage sa tristesse avec les innombrables juristes qui ont pu bénéficier des enseignements du Professeur Issa-Sayegh et mesurer ainsi son immense savoir, son dévouement, sa bonté d’âme et sa générosité.