Victime d’un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant est mort ce matin à Cabalasas à l’âge de 41 ans. Une triste nouvelle pour le monde sportif, qui perd l’une de ses icônes.

Tout juste après son crash, le média américain TMZ, qui annoncé sa mort, a publié des images de l’accident de hélicoptère de l’ancienne gloire des Lakers de Los Angeles. La cause du crash n’est pas encore déterminée, et on apprend par ailleurs que Vanessa Bryant, la femme de Kobe, n’était pas à bord.