26 juin 2003 – 26 juin 2020, il y a 17 ans jour pour jour que Marc-Vivien Foé passe de vie à trépas. La Coupe des Confédérations 2003 a été fatale pour l’ancien milieu de terrain de Manchester City qui a perdu la vie lors du match des demi-finales contre la Colombie. Plus d’une décennie après, l’émotion est toujours palpable chez Rigobert Song.

Présent sur la pelouse et ayant assisté de près à cet évènement tragique, l’ancien capitaine des Lions Indomptables Song a été marqué à vie. La preuve, 17 ans, il ne s’en remet toujours pas. En témoigne cette publication sur son compte Twitter ce jour.

« Le 26 juin 2003 est le jour le plus triste de ma carrière de footballeur. Ce jour-là, j’ai perdu plus qu’un ami et coéquipier, j’ai perdu un frère. 17 années après, le souvenir est toujours douloureux. Repose en paix Marco », a-t-il publié.

Rigobert Song, Patrick Mboma, Samuel Eto’o, Jeremy Njitap… une génération dorée du Cameroun frappée de plein fouet par le décès de Marc-Vivien Foé.

Africa Top Sports

L’article Décès de Marc-Vivien Foé : 17 ans après, Rigobert Song toujours sous le choc est apparu en premier sur Snap221.info.