Notre consternation est immense d’apprendre le rappel à Dieu de notre concitoyen, le footballeur Pape Bouba Diop.

En plus de nous avoir procuré d’intenses moments de joie et de fierté, avec la génération dite de 2002, cet homme nous a toujours fascinés par sa politesse, sa courtoisie, sa retenue, sa discipline et son amour du drapeau national.

Puisse t-il reposer en paix, drapé de la miséricorde divine.

Amine