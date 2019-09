Samba Diabaré Samb a été inhumé à Tivaouane. La décision a été prise par Serigne Mbaye Sy Mansour, Khalife général des Tidianes.

Serigne Mbaye Sy Mansour et Samba Diabaré Samb, précise-t-on, ont vécu dans la même maison. Et l’historien a été très tôt confié à Serigne Mansour Sy, son guide et père de l’actuel khalife de Tivaouane.