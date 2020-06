XALIMANEWS : Serigne Pape Malick Sy n’est plus. Le porte-parole du Khalife des Tidianes a été rappelé à Dieu ce jeudi. Une perte immense selon le Dr Mohamed Diallo.

« Nous venons d’apprendre la triste nouvelle qui touche l’ensemble de la Oumah islamique : le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy non moins frère cadet et porte parole de la famille de cheikh Seydi hadj Malick Sy.

Un saint homme d’une dimension inépuisable. Un homme de convergence, de retenu et fervent disciple d’un Sénégal réuni autour des questions qui interpellent la vie de la nation.

Disparu, mais jamais oublié. Qu’il repose en paix».

Au nom de toute la communauté islamique, des militantes et militants de notre parti, le Dr Mohamed Diallo présente ses condoléances les plus attristées et prie pour le repos de son âme.

Puisse Allah lui accorder sa miséricorde absolue ».

Xalima.com

