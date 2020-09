Inna Illawa Inna Ileyhi Rajahoune

El Hadj Amadou Dème, Mon Papa, mon Ami, Mon support, mon Soutien, mon Héros, Ma Fierté,Sama Serigne, ….

… Un entretien d’embauche que j’ai longtemps guetté… le Jour J, tu as annulé tes rendez-vous et prit ta journée pour me donner la motivation et la force qui me manquait pour affronter les épreuves de la vie… après tes prières et bénédictions, je suis partie pour te retrouver 2 heures après dehors, sous un chaud soleil à m’attendre non seulement pour me déposer à la maison, mais aussi pour me rappeler combien je devais croire en Allah et endurer dans la patience et la dignité cette série d’épreuves,me rappeller aussi que tu seras toujours là pour me soutenir quoiqu’il adviendra, tu étais ce genre de Support, pour moi et tous ceux qui t’ont connu…

A la première salutation, au premier regard, tu savais lire les émotions et faire ce qu’il fallait…

Au bon moment, au bon endroit, les mots qu’ils fallaient dire, ce qu’il fallait faire très exactement, tu maîtrisais tout…

Si tu pouvais de tes moyens, enlever toute la misère du monde et rendre tout le monde heureux, tu l’aurais fait sans hésiter…

D’un petit sourire de réconfort et d’espoir aux grands moyens, tu savourais la vie en faisant du bien autour de toi. C’était une chance de te connaître…

…Je n’ai pas connu une personne qui n’a pas été marquée par ton humilité, ta générosité démesurée, ta bonté, ta simplicité…

Tu étais quelqu’un de bien et de bon, mais aussi un digne fils du pays

Tu es partie, mais tu es aujourd’hui plus que jamais dans nos coeurs. Il est dit qu’on estime la valeur de quelqu’un qu’à sa disparition, ça n’a pas été le cas pour nous qui t’avons connu… On avait pour habitude de dire que tu es un Waliyou, Machallah, tant tu étais l’exemple parfait de piété, de droiture, d’humilité, de générosité, de sagesse, de douceur, de bonté, pour ta famille, proches et tout ceux qui ont eus la chance de te côtoyer. Alhamdoulilah Sant Yallah pour avoir partagé notre vie avec toi. Et de jours en jours, depuis ta disparition je ne cesse d’être fière de toute la bonté et générosité qui t’es attribuée lep ci soutoura Machallah

Papa, Yallah nala sunu Borom SWT fey yeurmendé gui gua amone sa jaboot ak domou adama yi

Papa, tu nous manques atrocement

Merci pour l’exceptionnel Papa que tu as été.

Merci d’être notre Papa

Merci au-delà des mots…

Merci d’avoir fait de moi la femme forte que je suis aujourd’hui.

Diom, Fiit, Foula Ak Fayda forever

Dors en paix Seydi Dème

Que Janatou Firdawsi soit ta demeure éternelle auprès de Seydina Muhammad Psl

.

Merci à Tous d’avoir partagé cette douleur avec nous. Yallah nalen Yallah fey ci Barké Seydina Muhammad Psl





