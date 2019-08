Le chanteur Zoula n’est plus. Il est décédé dans la nuit du dimanche au lundi, des suites d’un accident. Son corps a été acheminé à l’hôpital régional de Louga en présence de sa famille, de la chanteuse Daba Seye et de Mouhamed Mbaye, représentant fondation keur Rassoul à Louga. Ami du défunt, Wally Ballago Seck lui a adressé un dernier message.

« Et c’est avec un cœur lourd et rempli de tristesse que j’écris ces mots. Repose en paix frère 🙏🏾Daw nga ba sonou pour sagali sa ndiabott. Union de prières pour notre frère. Que Firdaws soit sa dernière demeure. Toutes mes condoléances au Sénégal, particulièrement à la famille du défunt et à toute la région de Saint Louis », lui a-t-il rendu hommage.

Les deux hommes étaient très proches. Wally Ballago Seck l’invitaient souvent jouer sa partition dans ses différents événements.