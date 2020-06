XALIMANEWS : Touba Sanokho est en deuil. La localité a perdu son Khalife général. El Hadj Mamadou Sanokho a perdu la vie ce matin dans sa cité religieuse.

Informés de cette triste nouvelle, Cheikhe Hadjibou Soumaré et l’ensemble des militants et sympathisants de la formation politique DR « Démocratie et République » présentent leurs condoléances à la famille éplorée, plus particulièrement au nouveau Khalife, son fils Elhadji Banda Sanokho.

Xalima.com

L’article Décès du khalife général de Touba Sanokho, Cheikhe Hadjibou Soumaré présente ses condoléances est apparu en premier sur Snap221.info.