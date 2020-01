« Le site de Mbeubeuss sera demain, 4 janvier 2020, le point de ralliement des populations des quartiers impactés par cette bombe écologique. À partir de ce jour jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour cette décharge, les mouvements citoyens, de la société civile, des jeunes et femmes, les délégués de quartiers et les imams vont empêcher les camions de déverser des ordures sur le site. Des populations de Yeumbeul, Malika, Tivaouane Peul, Keur Massar… sonnent la révolte contre la décharge de Mbeubeuss ». Des réunions de sensibilisation ont été convoquées. Elles ont enregistré la participation d’imams des localités précitées, des délégués de quartiers, des associations de jeunes et de femmes, des mouvements citoyens comme l’Alliance sauver le Sénégal, Y en a marre, Seuss Reuk, Liberté… », écrit Tribune dans sa livraison de ce vendredi.

Le journal d’ajouter : « Un appel à la manifestation a été lancé pour le samedi 4 janvier et devra se poursuivre jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour cette décharge. Si l’on en croit aux différents intervenants contre la décharge, regroupés dans un collectif dénommé « Mbeubeuss Dégage », ils trouvent anormal que le décret de délocalisation qui a été signé depuis 2011, ne soit toujours pas applicable. Cela, dans un contexte où le Président Macky Sall prône le Set Setal et la lutte contre l’insalubrité. Si les menaces de manif sont mises à exécution samedi, il faut s’attendre à une manifestation d’envergure. Tous réclament la fermeture du site et dénoncent les conséquences sur leur santé de ce dépotoir à ciel ouvert de 114 hectares, le plus grand du Sénégal qui est une bombe écologique et un danger pour les populations riveraines et surtout les élèves ».

Benne 3 essieux RENAULT DXI 450 en très bon état année 2008 776356194

Faites défiler vers le bas pour le prochain article