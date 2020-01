« Une rocambolesque découverte macabre a été enregistrée, hier, au niveau de la décharge de Mbeubeuss. C’est vers 12 heures que les faits se sont déroulés. Les éboueurs ont retrouvé un nouveau-né dans les ordures ménagères. Ce, après qu’un camion d’ordures en provenance de Grand-Yoff a effectué une entrée dans la décharge. Le nouveau-né a été retrouvé mort et emballé dans un sac selon notre source. Ce sont les éboueurs qui ont retrouvé le nouveau-né dans les ordures. C’est un camion en provenance de Grand-Yoff qui l’a déposé là-bas », informe le quotidien L’Exclusif.

Le journal de rembobiner : « On l’a su parce que tous les camions sont enregistrés à l’entrée de la décharge. Ça permet leur identification et leur lieu de provenance. Ce n’est pas la première fois qu’une telle découverte est faite ici. Mais, cela faisait un certain moment qu’on avait pas eu un tel cas. Quand l’enfant a été découvert, la police a été automatiquement mise au courant. Elle a effectué le constat. Les limiers vont certainement ouvrir une enquête pour retrouver l’auteur de cet acte ignoble. Les sapeurs-pompiers aussi ont été alertés. Ce sont eux qui ont acheminé le corps sans vie dans les structures hospitalières les plus proches ».

seneweb