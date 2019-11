Après avoir envoyé certains Ministères et Directions à Diamniadio, le Gouvernement s’attaque à un corps de métier, qui, bientôt, ne fera plus partie du décor de la capitale.

Selon SourceA, il s’agit des mécaniciens. En effet, selon le canard, le régime de Macky Sall a fini d’aménager 30 hectares pour leur recasement, à Yène, 10ha pour la démolition des véhicules et 10 autres ha qui vont servir de fourrière.

Les deux parties, Gouvernement et mécaniciens, ont convenu d’un accord qui a trait au fait que plus aucun mécanicien ne sera déguerpi, tant que les travaux de Diamniadio ne seront pas bouclés.

Seul bémol : des 15 milliards F Cfa initialement prévus, le Gouvernement n’a, à ce jour, casqué que 5 milliards de francs. Ce que confirme le président du Regroupement des vrais artisans de l’automobile, contacté par nos confrères.