Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a réagi suite au discours à la nation du chef de l’Etat. Pour lui, les nouvelles mesures sont dictées par des enjeux économiques et sociaux.

«Les mesures justifient par une double nécessité. La nécessité de poursuivre la rigueur du combat sanitaire et la nécessité de mettre en place toutes les garanties pour ne pas sombrer dans un risque économique et social qui peut engendrer une perturbation même de la riposte sanitaire.

Donc le président a parlé de cette double nécessité en disant toutefois que l’urgence sanitaire n’est pas remise en cause. Il faut absolument continuer d’être très vigilants et surtout en appeler à la responsabilité collective et individuelle.»

