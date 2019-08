C’est avec une grande tristesse que le SEP de BBY a appris la disparition de Amath DANSOKHO, ministre d’Etat, ancien député, ancien maire de Kédougou, ancien Secrétaire général du Parti de l’indépendance et du travail (Pit).

Son engagement pour l’émancipation de son peuple et de l’Afrique a été remarquable en tout point de vue, et son apport pour les avancées démocratiques exceptionnel.

C’est sa clairvoyance, expression d’une vision du combat pour la justice sociale adossée à une lucidité politique extraordinaire, qui faisait de Amath DANSOKHO l’une des figures emblématiques du paysage politique national.

C’est pourquoi il a été un des précurseurs des larges coalitions populaires qui ont valu à notre pays l’avènement de deux alternances politiques dans la paix et la stabilité.

Pilier incontournable de BBY, il a été, malgré sa maladie, de toutes les campagnes pour la victoire de notre coalition, payant de sa santé les efforts énormes consentis.

Le Sep/Bby s’incline devant sa mémoire et présente ses condoléances au Président de la république, Macky SALL, à sa famille, à son parti, le Pit, à Bss, à Bby et à la nation tout entière qu’il a servie jusqu’à son dernier souffle.

Puisse Dieu l’accueillir dans son paradis et son exemple inspirer tous les militantes et militants de Bby pour la poursuite des actions politiques tournées exclusivement vers la satisfaction des préoccupations des populations et la construction d’un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous.

Fait à Dakar, le 23 aout 2019

Le SEP/BBY