La circulation des véhicules est désormais autorisée dans le département de Nioro du Rip, région de Kaolack. Le préfet El Hadj Abdou Aziz Diagne a, dans un communiqué, informé que «la circulation des véhicules d’une commune à une autre est autorisée dans le département de Nioro du Rip. Toutefois, la circulation des motos Jakarta transportant des passagers est interdit en dehors de la commune où l’activité est exercée».

Cette levée des restrictions se justifie, selon l’autorité préfectorale, par le fait que le département ne compte plus de cas positif de Coronavirus.

«Deux personnes habitant la commune de Darou Salam, déclarées positives au Covid-19, le 28 avril, sont guéries» et «tous les cas contacts, mis en isolement sanitaire pendant 14 jours, sont déclarés sains par les services compétents du ministère de la Santé et de l’Action sociale», lit-on dans ce document.