Avec le déconfinement sont revenus les dîners et apéros entre amis… Mais comment faire pour respecter les gestes barrière ? 10 conseils pour y arriver.

Finis les apéros Skype, la distance sociale, le confinement… Depuis le 11 mai, nous sommes de nouveau autorisés à dîner avec nos proches. Mais le coronavirus continue de circuler ! Alors, comment faire un apéro en respectant les gestes barrière ? Voici une check-list à respecter !

Revoir ses proches, reprendre une vie sociale autre que virtuelle est essentiel pour nombreux d’entre nous. Mais l’angoisse de contracter ou de transmettre le Covid-19 reste présente. Alors pour faire un apéro barrière, en vrai, certaines règles peuvent être appliquées. A commencer par : ne pas s’embrasser, ni se serrer dans les bras. La distance sociale prime pour se protéger du Covid-19 ! Idem à table, il faut que chacun reste à 1 mètre minimum.

Autrement dit, on n’invite pas 15 personnes dans un petit studio… Sans compter que le maximum autorisé est de 10 convives. On aère au maximum, et si possible on se retrouve en extérieur, sur la terrasse ou le balcon. Régulièrement, on se désinfecte les mains.

Interdiction de trinquer

A table, les règles changent. D’abord, on ne trinque pas ! Si une personne a bu et est infectée du Covid-19, les gouttelettes qui se déplaceront d’un verre à l’autre au moment du « Tchin » risquent de contaminer tout le monde… Or, l’objectif n’est pas de créer un nouveau cluster. On évite aussi de tous se servir dans le même plat. Mieux vaut donner à chacun son bol de chips. Pour le dîner, une seule personne sert, après s’être lavé les mains et en portant un masque de préférence.

Au départ des convives ? On désinfecte dans les grandes lignes. Evidemment, une désinfection complète de l’appartement paraît compliquée… Mais les endroits de passages tels que les toilettes, les poignées de portes ou encore les tables et sièges doivent être nettoyés avec une solution anti-bactérienne.

