Plus grande course des Hauts-de-France, le trail de la Côte d’Opale devrait bien avoir lieu les 12 et 13 septembre.

Même si le contexte sanitaire a obligé les organisateurs à modifier plusieurs choses sur le parcours.

Chez de nombreux traileurs, c’est un véritable soulagement. Alors que son édition 2020 était sérieusement menacée en raison de la crise du Covid, le trail de la Côte d’Opale devrait bien avoir lieu les 12 et 13 septembre prochain. A moins d’une deuxième vague de l’épidémie, le plus grand trail du Nord de la France avec ses 7.000 coureurs (3.500 par jour) et ses 300.000 euros de budget, fera bien partie des rares événements sportifs qui vont réussir se maintenir dans un calendrier sportif 2020 totalement bouleversé.

« Beaucoup de gens nous ont remerciés quand on a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. C’est un soulagement et c’est important car les gens ont besoin de retrouver un peu le moral en ce moment. On n’a a eu aucune visibilité pendant longtemps avant de travailler sur un projet modulable pour que la course ait lieu. Le fait qu’on soit positionné en septembre dans le calendrier nous a aidés », raconte Franck Viandier, fondateur et organisateur du trail de la Côte d’Opale.

Fini le départ sur la plage de Wissant

Un pari en passe d’être réussi même si cette 14e édition ne ressemblera à aucune autre. En raison des nouvelles règles sanitaires, de nombreux changements vont avoir lieu sur le parcours. A commencer par les lieux de départs et d’arrivées.

Installée depuis plus de dix ans en plein cœur du village de Wissant, la course va quitter la station balnéaire pour prendre ses nouveaux quartiers à la ferme de l’horloge, un golf champêtre situé dans la commune de Tardinghen « C’est un espace d’arrivée quasiment 30 fois plus grand que la place de Wissant qui était souvent bondée. Cet immense terrain va nous servir de base d’accueil, de départ et d’arrivée », explique Franck Viandier.

Un retour aux sources

Fini aussi le grand départ sur la plage avec tous les coureurs. « Il y aura des systèmes de départ par vagues. On fera partir 150 coureurs toutes les dix minutes. Il n’y aura pas d’agglutinement ni de départ sur la plage même si les traileurs courront dessus au bout de quelques kilomètres », poursuit l’organisateur.

Quant aux ravitaillements, si on pourra encore s’y rafraîchir, plus question d’y trouver de quoi manger pour éviter les regroupements. « C’est un peu un nouvel événement qui va mêler des nouveautés mais aussi de l’autonomie qui va confronter les traileurs avec la nature. C’est aussi pour ça qu’on l’a appelé spirit édition », confie Viandier. Un retour aux sources qui devrait réjouir les puristes pour ce cru 2020 vraiment pas comme les autres.

