La sortie de confinement le 11 mai prochain s’accompagnera d’une campagne de dépistage massif et d’une surveillance de la circulation du virus. Parmi les outils proposés, les brigades. Comment seront-elles organisées ? Réponses

« Dans chaque département, nous constituerons des brigades de cas contacts qui vérifieront que les tests ont bien eu lieu ». Avec comme objectif « d’identifier le porteur du virus afin de casser la chaîne de transmission », a expliqué le Premier Ministre, mardi, devant l’Assemblée Nationale.

Ce 28 avril, lors de la présentation du plan de déconfinement, Edouard Philippe a expliqué que celuic-ci reposera sur 3 principes : protéger, isoler, tester.

Pourquoi des brigades ?

A partir du 11 mai, seront testées -comme c’était le cas en stade 1 lorsqu’on découvrait des « cluster »- TOUTES les personnes présentant des symptômes. Puis, en cas de résultat positif, celles-ci seront isolées, selon leur choix, soit chez elles, soit dans un hôtel réquisitionné disposant des équipements médicaux nécessaires. Mais ce n’est pas tout : il faudra en parallèle enquêter afin d’identifier les contacts potentiels, lesquels seront également testés et isolés si nécessaires. Objectifs : casser les chaînes de transmission et in fine éviter une deuxième vague.

Le tracing des cas contacts est d’ailleurs recommandé par le Conseil Scientifique dans son avis du 20 avril, via des « plateformes téléphoniques complétées par des équipes mobiles ».

Un traçage de terrain vs un traçage numérique ?

Autrement dit, il s’agit de tracer les personnes contacts d’une personne infectée Covid-19. On a beaucoup entendu parler ces derniers jours de l’application de traçage mobile StopCovid, mais force est de constater que son déploiement ne fait pas l’unanimité, notamment pour des raisons techniques mais aussi et surtout de liberté individuelle. « Le fait de collecter les listes de personnes que les individus ont fréquentées » pourrait porter « une atteinte forte » à la vie privée, a commenté la CNIL.

Le Chef du gouvernement a d’ailleurs déclaré le 28 avril que l’application serait soumise à un vote avant d’être lancée. Et si les Français ne la téléchargent pas, son utilité sera limitée. Du reste, appli ou pas, cet outil numérique doit de toute façon s’accompagner d’une investigation de terrain. Selon le Conseil scientifique, les deux approches sont « complémentaires ».

Les brigades, comment ça marche ?

Des enquêteurs seront mobilisés pour retrouver les cas contacts des personnes contaminées dans les jours précédant le dépistage. Ils devront donc les interroger, essentiellement par téléphone. Les personnes « contact » seront à leur tour contactées pour bénéficier de recommandations sanitaires et si besoin pour les inciter à se faire dépister selon les cas. Autre mission de ces brigades : assurer l’accompagnement des personnes isolées pendant leur quatorzaine.

Qui seront les enquêteurs qui formeront cette brigade ?

« Vu la taille de notre pays, il faut tabler sur environ 30 000 personnes : des médecins généralistes, des soignants, des membres du milieu associatif, les services sanitaires des mairies… Sans cela, cela ne marchera pas », avait expliqué au quotidien Le Monde, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, le 26 avril. Pour l’heure, le gouvernement n’a pas donné davantage de précisions.

