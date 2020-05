La semaine est chargée : après l’ouverture du Segur de la santé hier, qui annonce un grand plan pour l’hôpital, des annonces doivent être faites aujourd’hui sur un secteur automobile plombé par la crise sanitaire.

Mais ce que les Français, et bon nombre de secteurs économiques, attendent tout particulièrement, c’est bien la journée de jeudi, date à laquelle on en saura plus sur la deuxième phase du déconfinement. Le premier ministre dévoilera alors ce qui nous attend à partir du 2 juin.

Jeudi, notre vie au 2 juin

Les bars, les restaurants, les cinémas pourront-ils rouvrir ? Dans quelle zone et dans quelles conditions ? La limite de déplacement de 100 km sera-t-elle levée ? Quid encore des lycées, de l’oral de français du bac ?

Toutes ces questions – et d’autres encore – devraient donc trouver réponse dans les annonces d’Edouard Philippe jeudi.

Vendredi, le plan de Renault

Si les Français s’attendent à de bonnes nouvelles, une partie d’entre eux restent profondément inquiets. Il s’agit des salariés de Renault. Vendredi en effet, le groupe automobile doit présenter son plan d’économies à l’issue de la tenue d’un Comité central social et économique suivi d’un conseil d’administration, jeudi soir.

Samedi, Stop-Covid

Autre rendez-vous de la semaine, le lancement de l’application Stop-Covid, qui doit prévenir ses utilisateurs d’un contact avec une personne contaminée par le coronavirus. L’application est prête, et pourrait être disponible dès ce week-end. Mais elle doit encore faire l’objet d’un débat puis d’un vote au parlement. La bataille politique aura lieu mercredi.

