Les Espagnols ont afflué dans les rues aujourd’hui après avoir été autorisés à sortir pour la première fois depuis que le pays a mis en place des mesures sévères de verrouillage pour freiner la propagation du coronavirus le 15 mars. Alors que certains ont utilisé le temps pour faire de l’exercice (en haut à droite), d’autres ont profité du soleil et se sont assis le long de la promenade du front de mer de Barcelone (à gauche). Les adultes espagnols sont autorisés à se dégourdir les jambes selon un horaire décalé, certains étant autorisés à sortir entre 6h et 10h ou 20h à 23h. Parallèlement, d’autres pays européens assouplissent également leurs mesures. L’Autriche a autorisé aujourd’hui le public à visiter de plus grands magasins (en bas à droite) après avoir systématiquement signalé moins de 100 infections par coronavirus