Vidéo : la lutte sénégalaise a également inspiré le film à succès « Black Panther »

GALSEN221 – Baba Maal n’est pas le seul lien entre le Sénégal et le dernier bijou des studios Marvel, « Black Panther ». En effet, il y a un tout autre lien qui n’a sans doute pas échappé aux Sénégalais qui sont allés voir le film au cinéma.

Alors que le film retraçant les aventures du premier super-héros noir Marvel ont dépassé les 100 millions de dollars de recettes pour son deuxième week-end d’exploitation et que le film aurait déjà rapporté 704 millions de dollars dans le monde, la lutte sénégalaise aurait inspiré « Black Panther » comme l’a déclaré Winston Duke qui joue le rôle de M’baku. Selon ce dernier, la bande à Balla Gaye 2 et Bombardier aura été une grande source d’inspiration. Et, on peut d’ailleurs voir des personnages du film avec des tenues et des gris-gris rappelant fortement les lutteurs de chez nous. Comme quoi, Marvel a rendu hommage au Sénégal dans l’un des films qui est en train de marquer l’histoire du cinéma sur la scène mondiale.

