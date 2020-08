Découvrez Ces 5 Choses À Ne Jamais Faire Avant Et Après Les Rapports $Exuels

Les amants peuvent faire des erreurs avant et après les rapports sexuels qui peuvent nuire à leurs moments d’intimité.

Alors voici 5 erreurs qui peuvent vous empêcher de vous défouler. 1- Ne vous précipitez pas hors du lit pour utiliser la salle de bain. Vous avez peut-être entendu que vous devriez uriner immédiatement après une relation sexuelle pour éviter une infection des voies urinaires. Mais un peu d’urine ne fera pas la différence, affirme Jennifer Bump, MD, professeur d’obstétrique et de gynécologie au Baylor College of Medicine de Houston. Alors restez en place et câlinez-vous après le sexe (sauf si vous avez vraiment envie de faire pipi, bien sûr). 2- Ne terminez pas la bouteille de vin. Si un verre de vin peut vous aider à vous mettre dans l’ambiance, boire avec excès peut affecter négativement ces moments d’intimité. Dans une étude rendue publique par l’Université du Missouri-St. Louis, on découvre que 11% des consommateurs d’alcool ont signalé des problèmes pour atteindre l’orgasme. Comparés aux non-buveurs, les hommes qui consomment avaient plus de difficulté à éjaculer, tandis que les femmes avaient besoin d’être stimulées davantage pour mouiller. La raison: L’alcool déprime des parties de votre système nerveux qui sont importantes pour l’excitation et l’orgasme. 3- Ne mangez pas beaucoup Selon Cheryl Iglesia, MD, gynécologue à Washington, DC, de nombreux aliments, comme les légumes, les légumineuses et les grains entiers, peuvent vous faire griser pendant les rapports sexuels. Pour éviter les situations embarrassantes, évitez ces aliments et d’autres aliments riches en fibres à une heure ou deux avant les rapports sexuels. Il serait judicieux de prendre plutôt un petit morceau de chocolat, qui augmente les niveaux de sérotonine, ce qui aide à vous mettre dans l’ambiance 4- N’utilisez pas de lubrifiant contenant du menthol.* Les femmes ménopausées et péri-ménopausées éprouvent généralement un amincissement du tissu vaginal, ce qui conduit à la sensibilité. Les lubrifiants stimulants comprennent souvent le menthol, qui peut être irritant. Spécialement pour les femmes autour de la ménopause, Iglesia suggère des lubrifiants à base d’eau sans menthol pour éviter une soirée inconfortable. 5- Ne rangez pas les jouets sexuels sans les avoir soigneusement nettoyés Sans un nettoyage approprié, ils pourraient développer des micro-organismes causant des infections. Pour vous protéger, utilisez une lingette antibactérienne ou un vaporisateur, conseille Iglesia. Source : afrikmag. Tableau Borom Touba 77 266 63 63

