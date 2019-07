Découvrez le 11 de départ des lions contre la tunisie

Comme pour les quarts de finale, l’équipe nationale du Sénégal disputera le premier match des demi-finales. Et comme lors des précédentes rencontres en dehors des cas où il a été contraint par les mouvements à l’infirmerie, Aliou Cissé a décidé cet après-midi face à la Tunisie,, de jouer encore la carte de la stabilité.

Disposant de tout son effectif en dehors du gardien de but Edouard Mendy, rentré en France après sa fracture du doigt, le sélectionneur du Sénégal a maintenu sa confiance sur des 10 des 11 joueurs qui ont démarré la précédente rencontre.

Alfred Gomis dans les buts, Youssouf Sabaly et Lamine Gassama sur les côtés de la défense, Kalidou Koulibaly et Cheikhou Kouyaté dans l’axe et Pape Alioune Ndiaye en essuie-glace devant eux. Ce dernier sera la pointe basse du trio de l’entrejeu, complété par Idrissa Gana Guèye et Henri Saivet. Devant, Keita Diao Baldé, peu convaincant face au Bénin, cède sa place à Krépin Diatta.

