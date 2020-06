Chaque fois que le mot Afrique est mentionné, des pensées différentes s’emparent de l’esprit des gens. Pour certains, il s’agit d’un mirage qui scintille à l’horizon de l’aride désert du Sahara. Pour d’autres, c’est un éléphant à la trompe d’ivoire qui se tient devant les sommets enneigés du Kilimandjaro. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel est le nom original de l’Afrique ? Le continent avait-il un autre nom au départ ?

L’Afrique est le deuxième plus grand et le deuxième plus peuplé des continents après l’Asie. Le continent couvre plus de 11,7 millions de kilomètres carrés et pour plus de 1,2 milliard de personnes. Le mot Afrique est synonyme de maison. Elle se targue d’une variété linguistique, ethnique et culturelle inégalée parmi ces peuples. La population représente environ 16 % de la population mondiale. Malgré tout ce que vous savez sur le continent, vous posez-vous parfois des questions comme celle de savoir comment on appelait l’Afrique dans l’Antiquité ? Eh bien, l’origine de l’identité du continent reste un mystère.

Comment s’appelait l’Afrique ?

Publicité

L’histoire kémétique ou alkéboulienne de l’Afrika suggère que l’ancien nom du continent était Alkebulan. Le mot AlkebuIan est le plus ancien et le seul mot d’origine indigène. Alkebulan signifie le jardin d’Eden ou la mère de l’humanité.

Le mot Afrique est apparu à la fin du XVIIe siècle. Au départ, il ne désignait que la partie nord du continent. A cette époque, le continent avait été colonisé et les Européens régnaient sur ses habitants comme des esclaves. Ils ont influencé le changement d’identité d’Alkebulan à son nom actuel.

Quel est l’autre nom de l’Afrique ?

Avant que les Européens ne se contentent du mot Afrique, le continent était appelé de bien d’autres noms. Parmi lesquelles Corphye, Ortegia, Libye et Ethiopie.

D’autres noms étaient utilisés, tels que le pays de Ham (Ham signifie peaux noires), mère de l’humanité, le jardin d’Eden, continent noir ou sombre, royaume dans le ciel, et le pays de cush ou kesh (en référence aux Cushites qui étaient de l’Ethiopie ancienne).

Pourquoi l’Afrique est-elle appelée Afrique ?

Il existe de nombreuses théories qui expliquent l’origine du nom de ce continent.

1. La théorie romaine

Certains chercheurs pensent que le mot vient des Romains. Selon cette école de pensée, les Romains ont découvert une terre en face de la Méditerranée et l’ont nommée d’après la tribu berbère résidant dans la zone du Carnage, actuellement appelée Tunisie. Le nom de la tribu était Afri, et les Romains ont donné le nom Afrique signifiant la terre des Afri.

2. Théorie du temps

Certains pensent que le nom est lié au climat du continent. Selon cette théorie, le mot est une dérivation de aphrike, un mot grec qui signifie une terre libre de froid et d’horreur.

Il pourrait aussi s’agir d’une variante du mot romain aprica, qui signifie ensoleillé, ou même du mot phénicien afar, qui signifie poussière.

3. Théorie géographique



<!– Publicité 2 –>

Il semblerait que le nom soit venu de très loin. Il a été apporté par les commerçants indiens, qui sont entrés sur le continent par la Corne de l’Afrique. En hindi, le mot apara signifie « vient après. » Géographiquement, cela peut être interprété comme signifiant un endroit à l’ouest.

La théorie de l’Africus

Une autre théorie fondamentale prétend que le continent tire son nom d’Africus. Africus était un chef yéménite qui a envahi la partie nord du continent au cours du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. J.-C. Il se serait installé sur sa terre conquise et l’a nommée Afrikyah. En raison de son insatiable désir d’immortalité, il a ordonné que le continent porte son nom.

Théorie phénicienne

Une autre école de pensée suggère que le nom est dérivé de deux mots phéniciens : friqi et pharika. Ces mots, traduits, signifient « cors” et “fruits ». Hypothétiquement, le Phénicien a baptisé le continent comme le pays du maïs et des fruits. Il y a peu ou pas de certitude sur la source ou la signification du nom du continent. Plusieurs chercheurs ont essayé d’expliquer l’origine du mot, mais aucun n’est convaincant. Cependant, le nom original de l’Afrique était Alkebulan.

Crédit photo : fresherfor

AfrikMag

L’article Découvrez le nom original de l’Afrique et comment elle a obtenu son nom actuel est apparu en premier sur Snap221.info.