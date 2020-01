Forbes a rassemblé 10 des plus grands milliardaires de la décennie et a expliqué comment ils ont fait fortune au cours des 10 dernières années.

Selon le médias, Warren Buffet a pu maintenir et augmenter sa richesse en achetant et en conservant ses actions, faisant de ses stratégies monétaires l’une des meilleures.

D’autres sur la liste ont tiré la majeure partie de leur fortune des actions d’entreprises qu’ils ont créées ou dirigées auparavant. Certains de ceux dans cette catégorie sont Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, Jeff Bezos, parmi plusieurs autres.

Il convient de noter que le patron d’Amazon, Bezos, est toujours en tête du peloton malgré le fait qu’il ait enregistré le divorce le plus cher de l’histoire.

Voici donc le top des 10 milliardaires de la liste:

1: Jeff Bezos, États-Unis

En hausse de 97,4 milliards de dollars

Valeur nette 2019: 109,7 milliards de dollars; Valeur nette 2010: 12,3 milliards de dollars, Source de richesse: Amazon

2: Bernard Arnault, France

Augmentation de 80,2 milliards de

Valeur nette 2019: 107,7 milliards de dollars; Valeur nette 2010: 27,5 milliards de dollars

Source de richesse: LVMH

3: Mark Zuckerberg, États-Unis

Augmentation de 68 milliards de dollars

Valeur nette 2019: 72 milliards de dollars; Valeur nette 2010: 4 milliards de dollars

Source de richesse: Facebook

4: Bill Gates, États-Unis

Augmentation de 54,6 milliards de dollars

Valeur nette 2019: 107,6 milliards de dollars; Valeur nette 2010: 53 milliards de dollars

Source de richesse: Microsoft

5: Amancio Ortega, Espagne

Augmentation de 49,9 milliards de dollars

Valeur nette 2019: 74,9 milliards de dollars; Valeur nette 2010: 25 milliards de dollars

Source de richesse: Inditex (société mère de Zara)

6: Larry Page, États-Unis

Augmentation de 43,5 milliards de dollars

Valeur nette 2019: 61 milliards de dollars; Valeur nette 2010: 17,5 milliards de dollars

Source de richesse: Alphabet

7: Warren Buffett, États-Unis

Augmentation de 41,8 milliards de dollars

Valeur nette 2019: 88,8 milliards de dollars; Valeur nette 2010: 47 milliards de dollars

Source de richesse: Berkshire Hathaway

8: Steve Ballmer, États-Unis

Augmentation de 41,8 milliards de dollars

Valeur nette 2019: 56,3 milliards de dollars; Valeur nette 2010: 14,5 milliards de dollars

Source de richesse: Microsoft

9: Sergey Brin, États-Unis

Augmentation de 41,3 milliards de dollars

Valeur nette 2019: 58,8 milliards de dollars; Valeur nette 2010: 17,5 milliards de dollars

Source de richesse: Alphabet

10: Jack Ma, Chine

En hausse de 40,8 milliards de dollars

Valeur nette 2019: 42 milliards de dollars; Valeur nette 2010: 1,2 milliard de dollars

Source de richesse: Alibaba

