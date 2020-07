D’après le rapport publié en mi-juin par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) le nombre d’armes nucléaires a connu une baisse considérable. A cet effet, les pays détenteurs de la force nucléaire possèdent 13 865 ogives, soit 600 de moins qu’en début 2018.

Même si le nombre d’armes nucléaires a baissé, il reste que celles qui sont plus sophistiquées sont maintenues, et donc potentiellement plus destructrices.

“Une conclusion clé est que, malgré la diminution globale du nombre d’ogives nucléaires en 2018, tous les États dotés d’armes nucléaires continuent de moderniser leurs arsenaux nucléaires“, souligne ainsi l’ambassadeur Jan Eliasson, président du conseil d’administration du Sipri et ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies.

La Russie et les Etats-Unis détiennent à eux deux 90% des armes nucléaires dans le monde. La réduction de ces armes s’explique par la signature de ces deux puissances du traité New Start, en avril 2010. Un traité qui vise à diminuer et limiter les capacités supplémentaires en armes stratégiques offensives. Mais ce traité arrivera à expiration en 2021.

“les perspectives d’une réduction négociée des forces nucléaires russes et américaines semblent de moins en moins probables au vu des différences politiques et militaires entre les deux pays“, a fait savoir Shannon Kile, directrice du programme de désarmement nucléaire, contrôle des armements et non-prolifération du Sipri.

Pendant ce temps, la Russie et les Etats-Unis ont lancé de vastes et coûteux programmes pour remplacer et moderniser leurs ogives, leurs systèmes de lancement de missiles et leurs installations de productions d’armes nucléaires.

Si le nombre d’armes atomiques a considérablement chuté depuis le milieu des années 1980, les armes restent nombreuses à travers le monde et font toujours peser le risque qu’éclate un jour une guerre nucléaire.

En 2019, sur les 13 865 armes nucléaires estimées dans le monde par le Sipri, 3 750 sont déployées avec des forces opérationnelles et près de 2 000 d’entre elles sont maintenues en état d’alerte opérationnel élevé.

Selon le Sipri, les ogives sont dites déployées lorsqu’elles sont placées sur des missiles ou situées sur des bases avec les forces opérationnelles.

Selon Sipri, voici comment les ogives nucléaires sont réparties à travers la planète, sachant que ces estimations “sont approximatives”, dans la mesure où les differents pays sont loin de faire preuve d’une totale transparence sur leurs capacités :

9. Corée du Nord — 20 à 30 ogives nucléaires (données particulièrement incertaines)

Nombre d’ogives nucléaires en 2018 : 10 à 20.

8. Israël — 80 à 90 ogives nucléaires

Nombre d’ogives nucléaires en 2018 : 80

7. Inde — 130 à 140 ogives nucléaires

Nombre d’ogives nucléaires en 2018 : 130 à 140 (comme cette année)

6. Pakistan — 150 à 160 ogives nucléaires

Nombre d’ogives nucléaires en 2018 : 140 à 150



5. Chine — 290 ogives nucléaires

Nombre d’ogives nucléaires en 2018 : 280

4. Royaume-Uni — 200 ogives nucléaires, dont 120 déployées

Nombre d’ogives nucléaires en 2018 : 215.

3. France — 300 ogives nucléaires, dont 280 déployées

Nombre d’ogives nucléaires en 2018 : 300 (comme cette année)

2. Etats-Unis — 6 185 ogives nucléaires, dont 1 750 déployées

Nombre d’ogives nucléaires en 2018 : 6 450

1. Russie — 6 500 ogives nucléaires, dont 1600 déployées

