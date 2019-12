Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Mansour Elimane KANE,est nommé, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de son Excellence, Monsieur Donald TRUMP, Président des Etats- Unis d’Amérique, en remplacement de Monsieur Momar DIOP, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Ibrahima MBODDJ, titulaire d’un Master en Science politique, matricule de solde n°657770/H, précédemment Vice- Consul du Sénégal à Lyon est nommé Consul général à Lyon (République française), en remplacement de Monsieur Alioune DIOP.

Monsieur Mame NGOR DIOUF, Magistrat est nommé Secrétaire général du Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre, et de la Protection des Enfants, en remplacement de Monsieur Sidy Gueye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Abdou DIOUF NDIAYE, titulaire d’un MasterII, en Monnaie, Finances et Banques, est nommé Directeur de la Régulation et du suivi des Politiques de Logement à la Direction générale de la Construction et de l’Habitat au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, poste vacant.

Monsieur Médoune SECK, Administrateur civil, matricule de solde n° 514.338/Z, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service public

Monsieur Elhadji Médoune DIOUF, Juriste, matricule de solde n° 618.045 est nommé Directeur des Etudes et de la Législation, et du Contentieux à la Direction générale de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, en remplacement de Monsieur Aliou DIOUF admis à faire valoir ses droits à la retraite.