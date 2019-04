Le décret 2019-756 en date du 5 avril 2019 a mis fin aux fonctions des ministres d’Etat, ministres-conseillers, ambassadeurs itinérants, conseillers spéciaux, conseillers techniques, chargés de mission.

Et parmi les ambassadeurs itinérants nous avions El Hadj Diouf. Le « Dioufy National », qui vient de participer au tirage de la Can 2019 au Caire et qui se trouve en ce moment à Dar-es-Salam en Tanzanie pour suivre les lions U17, n’est plus du palais.

Avec Senenews