Le mensonge de la Présidence de la république au sujet du décret 2020-964 se confirme, a tweeté Abdoul Mbaye ce vendredi 22 mai.

L’ancien Premier sous le premier gouvernement de Macky Sall s’est interrogé sur ce que les Sénégalais ont fait pour “mériter de tels dirigeants“. Selon Abdoul Mbaye, “ils (Ndlr : dirigeants) profitent du Covid pour s’octroyer des avantages et mentent pour les cacher“.

Effarant! Pitoyable! Le mensonge de la Présidence de la république au sujet du décret 2020-964 se confirme. Qu’a-t-on donc fait pour mériter de tels dirigeants! Ils profitent du Covid pour s’octroyer des avantages et mentent pour les cacher. — Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) May 22, 2020

Révélation

C’est le journal “Le Témoin” qui fait la révélation. Selon le quotidien, un « Numéro spécial » de deux pages du Journal Officiel, en date du mercredi 29 avril (numéro 7307, 165e année), qui n”avait au sommaire qu”un DÉCRET et un ACCORD au titre de la Présidence de la République : 21 avril 2020… Décret N°2020-976 accordant le statut de Président Honoraire à un ancien Président du Conseil économique, social et environnement (CESE) a été trouvé.

Décret

Dans le décret, il est mentionné sur rapport du ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence de la République, le Président de la République décrète : Article Premier. – Il est accordé à Madame Aminata Tall, ancienne Présidente du Conseil économique, social et environnemental, le statut de Président honoraire du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Art 2- Le Président du Cese, le ministre d”État, Secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des Finances et du Budget sont chargés de l”exécution du décret qui sera publié au Journal Officiel. Fait à Dakar le 21 avril 2020.

Décret 2020-964

Le décret 2020-964 octroyant un honorariat aux anciens Présidents du Conseil Économique Social et Environnemental (Cese) a circulé sur les réseaux il y a seulement une semaine suscitant un âpre débat. Un document dont l’existence a été nié par la présidence de la République.

