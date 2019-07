Défaite des Lions à la finale : La réaction de l’oncle de Sadio Mané

La finale de la 32e édition de la coupe d’Afrique des nations de football a été un véritable climat d’ambiance avec le match Sénégal-Algérie d’hier vendredi 19 juillet 2019 à Bambaly.

Le village natal de Sadio Mané était le principal lieu de rencontre des supporters venant un peu partout des régions du Sud. Des journalistes nationaux et internationaux, des autorités politiques et administratives se sont déplacés avec comme principal but, de voir l’enfant de Bambaly soulèver le trophée de la coupe d’Afrique des nations afin d’inscrire le Sénégal dans l’histoire du football continental. Tous optimistes et animés de la bonne foi : « le Sénégal va gagner la coupe», une victoire dans les lèvres de tout un chacun même. Même lors les Algériens avaient marqué lors de la 2 minutes, les milliers de personnes présentes chez Sadio croyaient toujours à la victoire des lions au coup de sifflet final.

Ce qu’il faut retire de cette finale, le public présent devant le grand écran géant à Bambaly n’était pas du tout content de l’arbitrage. Plusieurs critiques ont été faites contre l’arbitrage notamment sur le pénalty.

Ibrahima Touré, l’oncle de Sadio Mané s’est confié après le match. «Nous étions déçu de l’arbitrage et c’est une honte pour l’Afrique même avec la présence de la var», dixit l’oncle de l’actuelle star du ballon rond africain. Avant de poursuivre : « les gosses ont bien joué aujourd’hui. Nous étions victimes des erreurs d’arbitrages depuis le début du match. Les Algériens étaient agressifs dans des duels avec des contacts irréguliers. Moi je suis sportif, j’accepterai que l’arbitre sanctionne les fautes conformément aux textes du football. Ce match pourrait avoir trois cartons rouges indiscutables. Sur les cartons rouges, deux étaient bien pour l’Algérie mais effectivement l’action de mon neveu Sadio Mané méritait aussi un carton rouge», a indiqué l’oncle de Sadio Mané.

«Nous avons eu au moins deux pénalty dans le match. Le tacle sur Ismaïla Sarr dans la première mi-temps était effectivement irrégulier à la charge du défenseur algérien. Et dans la deuxième mi-temps, la main qui change la direction du ballon est aussi un penalty et surtout avec l’appel de la var. Si au retour l’arbitre dit qu’il n y a pas une main en action, je pense qu’il y a un problème d’arbitrage africain. J’avoue que si on doit continuer ainsi en Afrique, la CAF fera toujours l’objet de critiques. Par ailleurs, je félicite les Algériens et j’encourage nos lions qui n’ont pas démérité au regard de leur prestation. Je pense qu’on a une bonne équipe qui pourra faire des résultats dans l’avenir», a conclut Ibrahima Touré, oncle de Sadio Mané à Bambaly.

Pape Ibrahima Diassy

