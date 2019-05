C’était censé être l’année où Messi reprenait sa place au sommet de la pyramide du football en remportant le triple avec Barcelone. Mais ce rêve est terminé après l’élimination du FC Barcelone.

Et les choses sont devenues encore plus misérables pour l’Argentin quand il a été laissé à Anfield par le bus de l’équipe de Barcelone. Selon la chaîne de télévision espagnole El Chiringuito – et portée à notre attention par le Mirror -, Messi a été retenu par des contrôleurs antidopage.