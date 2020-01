Le jeudi 02 janvier 2020, la salle Amadou Aly Dieng des Éditions L’Harmattan était pleine. Elle a résonné de la déclamation des vers extraits du recueil de poèmes Delya:Mémorial des empreintes.

L’auteur Mamadou Abou Kane Ministre conseiller à l’Ambassade Senegal aux États Unis, plus connu sous le nom de Makkane était présent, entouré d’un beau parterre de diplomates, hommes de lettres, parents et amis.

On peut citer l’Ambassadeur du Sénégal en Gambie Bassirou Sene, qui modérait les débats, le Professeur Amadou Falilou NDiaye, littéraire émérite de l’UCAD a présenté l’œuvre; son ami de plus 40 ans Maître Landing Badji à qui il revenait de présenter l’auteur.

Suite à l’introduction par Dr Abdoulaye Diallo , Directeur General des Éditions l’Harmattan, qui a vivement remercié Makkane pour avoir choisi une maison d’Edition locale pendant qu’il pouvait porter son choix sur Amazone.

L’avocat ayant partagé la chambre universitaire avec l’auteur a fait un témoignage poignant sur le parcours et les itinéraires d’un poète né.

“Mon ami, Makkane a un sens élevé de l’amitié ce qui lui coûte des déboires souvent”, a t- il laissé deviner.

Il est l’homme courageux dans ses engagements qui l’a convaincu de la pertinence des choix du Président Macky Sall, dont il ne se cache pas d’être le fervent bouclier.

Pr NDiaye dira que Makkane est un poète organique qui a su fondre la poésie dans son vécu.

Une œuvre de maturation de 40 ans, dans sa dimension qualité ne pouvait être qu’exceptionnelle, d’une nouvelle vague.

La famille Elimane Boubacar du Dimar était très présente , avec la sœur aînée de l’auteur Sokhna Mariame Asta Kane Wane et la cadette Sokhna Kane. Le porte parole Boubacar Kane de la famille a loué la politesse du jeune frère dans sa rigueur de langage mais toujours courtois et passionné pour les causes qu’il défend.

Le Représentant de Thierno Madani Tall, ami de l’auteur Excellence Amadou Tidiane HANE à transmis les salutations du Khalife de la famille Thierno Mountaga avant de dire que l’œuvre de Makkane venait à point nommé pour indexer la problématique de la crise des valeurs dans notre société.Il a en outre informé que Delya sera intégré à la thématique de la prochaine ziara célébrant Thierno Saidou Nourou Tall les 27 et 28 janvier prochain.

La famille des Almamys Birane Almamy et Almamy Mamadou de MBoumba dont est issue la mère de l’auteur était aussi représentée.

Les enfants des personnes inspiratrices de Makkane étaient là. Feu Mamadou Abdoulaye Sy de Thies avec ses filles Nimsat, Aissata Sy ,proviseur du Lycée Lamine Gueye, Ambassadrice du Senegal en Espagne Marieme Sy en compagnie de son épouse Amadou Sy, cousin de l’auteur; les enfants de feu Kalidou Keneme,ancien député; et Khady Kane la veuve du défunt professeur Abou El Caba Touré, accompagnée de ses enfants.

Ralliement familiale qui a fait dire à l’auteur étreint par l’émotion qu’il ne croyait qu’en publiant le recueil, il comblerait les ruptures et déchirures inérantes à la vie à l’extérieur.

Makkane remerciant les invités dans la salle,dira avec ironie que l’Annee Nouvelle apporte davantage de rencontres autour de la poésie et moins de bravades politiciennes, puis assomme :

“le pari de cette rencontre autour de la poésie me convainc que je suis plus représentatif que certains partis”!

L’Ambassadeur Bassirou Sene dans sa conclusion a répondu à la demande du Directeur de la maison d’édition, au souhait de voir les diplomates écrire pour la postérité.

Un hommage appuyé au Président de la République est exprimé avant les retrouvailles autour d’une réception amicale offerte par l’épouse de l’auteur Mme Kane Aminata Niang.

À la fin l’artiste peintre Bocar Thiello a remis à l’auteur un tableau, inspiré de son recueil.

Belle fête de la poésie en ce début d’année 2020!

