La joie qui accompagne la libération de Khalifa Sall est visible sur le visage de ses partisans. Mais si toute une foule en liesse est dans la rue actuellement, l’ambiance a été autre à l’intérieur de la prison avant la sortie de Khalifa Sall.

Ce qui s’est passé avant la sortie de Khalifa Sall.

Selon des informations exclusives de Dakaractu, c’est cet après-midi que Me Khassimou Touré est arrivé à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss pour apporter la « bonne nouvelle ».

Il s’en est ouvert à Khalifa Sall pour lui dire que le président Macky Sall venait de signer le Décret lui accordant une grâce présidentielle. La surprise du maire a été grande en apprenant la nouvelle. Khalifa Sall de demander à Me Khassimou Touré pourquoi il avait écrit une demande à son nom, alors qu’il n’est pas son avocat. Là, Me Touré de rétorquer qu’il avait agi au nom des trois à savoir Khalifa Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian. C’est sur ces entrefaites que Me Demba Ciré Bathily est intervenu pour dire ses vérités à Me Khassimou Touré. Me Bathily de lui dire qu’il ne devait pas agir de la sorte et là un échange de propos aigres-doux éclate entre les robes noires. Vu que le Décret était déjà signé et l’ordonnance du juge délivrée, tout était déjà fait pour une sortie de prison des trois.

Khalifa Sall refuse de quitter la prison

Des menaces, il y en avait à Rebeuss. Des échanges de propos entre les avocats Me Khassimou Touré et Me Demba Ciré Bathily aussi.

Des problèmes intervenus à l’intérieur de la prison qui ont même retardé la sortie de Khalifa Sall.

En effet, l’ancien maire de Dakar avait refusé catégoriquement de quitter la prison, disant que Me Khassimou Touré avait agi à son insu pour aller demander une grâce en sa faveur. Là, ses avocats, ont tenté de le raisonner lui expliquant qu’il ne pouvait plus rester en prison parce que le Décret a été signé et l’ordonnance du juge délivrée. Ils ont fini par le convaincre de sortir avant de promettre de régler les choses avec Me Khassimou Touré très prochainement.

Convaincu qu’il ne pouvait plus rester en prison, Khalifa Sall a boudé les deux véhicules stationnés par Me Khassimou Touré pour embarquer dans celui de Me Demba Ciré Bathily pour sortir de prison à 20h30.

Risque de sérieux problèmes entre Me Khassimou Touré et les avocats de Khalifa Sall.

Dans les jours qui viennent, Dakaractu est en mesure de révéler qu’il faudra s’attendre à de chaudes explications entre Me Khassimou Touré et les avocats de Khalifa Sall.

Après l’altercation qui a précédé la sortie de Khalifa Sall, Me Demba Ciré Bathily et les autres avocats de l’ancien maire de Dakar ont promis de solder leurs comptes avec Me Khassimou Touré très prochainement.

Une promesse qu’il faut prendre très au sérieux car Khalifa Sall et ses avocats sont très remontés contre Me Khassimou Touré.

