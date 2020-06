Pour le compte de la saison 2020-2021, la structure Vox Aréna compte marquer les esprits en organisant des combats de feu. Après avoir monté le duel entre Tyson 2 et Franc, ils sont d’attaque pour tenter de matérialiser le duel entre Reug Reug et Sa Thiès. Ce dernier, contacté avant-hier par l’intermédiaire de son manager, réclame 60 millions FCFA et crache sur les 40 millions proposés par le promoteur. Palla Diop, manager de Reug Reug a donné son accord et soutient qu’il attend quelque chose de concret et que son poulain ne se focalise pas sur un seul lutteur. Pour lui, Reug Reug est prêt à nouer le nguimb si on lui fait une bonne offre. En tout cas, le camp de Sa Thiès a craché sur les 40 millions FCFA pour en réclamer 60 millions. Et la structure Vox Aréna continue toujours a négocier avec le camp du fils de Double Less.

