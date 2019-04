Démarrage du TER – Personnel : le nombre important de jeunes qui seront recrutés

Pour les besoins de la mise en service du Train express régional (TER), prévue sous peu, environ 800 jeunes Sénégalais vont être formés pour l’exploitation de l’infrastructure.

Du moins, c’est ce qu’a affirmé Guillaume Pépy, Président directeur général de la Société nationale des chemins de fer français (Sncf), à sa sortie d’audience avec le Président Macky Sall.

« On travaille du mieux possible, de façon intense, pour que l’exploitation du Ter commence au plus vite », rapporte seneweb.