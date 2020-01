Ancien grand joueur du Sénégal et de Chelsea, Demba Ba donne une interview approfondie à Independent. Le joueur de 34 ans nous parle du Ballon d’Or 2019. Il pense que Sadio Mane aurait dû gagner à la place de Leo Messi.

Ba dit: « Ces jours-ci, nous parlons tellement de statistiques – je crois qu’il avait les statistiques individuelles et collectives pour avoir remporté le Ballon d’Or. J’ai toujours dit que si vous échangez les statistiques de Mane en 2019 avec celles de Messi, Messi aurait toujours gagné , même avec moins de buts. «

Néanmoins, il accepte que Messi soit un meilleur joueur que Mane.

Ba ajoute: « J’ai eu cette conversation avec beaucoup de joueurs. Ils disent » oui, mais Messi est un meilleur joueur « . Bien sûr, tout le monde le sait! Même si Sadio vient et me dit qu’il est meilleur que Messi, je le lui giflerait au visage et lui dirait « tais-toi garçon, asseyez-vous! » Mais en 2019, selon moi, il a connu une meilleure saison. «