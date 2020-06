Taïb Socé n’est plus membre du GFM. Le prêcheur a démissionné, ce mardi. Une information qui ne manque de lien avec Ahmed Khalifa Niasse qui a très peu caché ses bisbilles avec ce dernier.

Réagissant à cette nouvelle, Ahmed Khalifa Niasse l’a magnifiée. « La TFM est en train de bien faire. Mais doit mieux fare, en continuant le nettoyage. J’estime que sous l’ère Birane Ndour, la TFM ne communiquera que la vérité. Rien que la vérité. Fini l’ère des magouilles, des clins d’œil et des appels du pied. C’est maintenant autour de SenTV qui sait ce qu’elle a à faire. Et je suis sûr que mon ami, Bougane Gueye ne sera pas en reste en ce qui concerne son devoir. Cependant, la 2sTV et Sud FM ne sont pas épargnées par les faux prêches et les faux prêcheurs. Viendra le temps des Imams et autres », dira-t-il.