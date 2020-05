Me El Hadj Diouf a annoncé ce mardi, la création d’un collectif constitué de ténors du barreau pour défendre l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla, dont la villa sise à Saly a été démolie par la Direction de la surveillance, du contrôle et de l’occupation des sols (DSCOS). « De tels faits sont d’une gravité extrême et ont lourdement préjudicié aux droits fondamentaux d’un citoyen », selon Me Diouf.

« Me Baboucar Cissé a accepté de nous rejoindre comme d’autres : Mes Assane Dioma Ndiaye, Seyni Dione, Aly Fall et Demba Ciré Bathily, qui est le coordinateur », a détaillé Me El Hadj Diouf lors d’un point-presse tenu ce jour, en présence des membres du collectif.

Cette annonce a pour but de mettre la pression sur l’autorité après la démolition d’une partie de la Résidence Mangrove à Saly sur instruction, selon le collectif d’avocats, du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, qui a été sollicité par son collège de l’Urbanisme et de l’Habitat, Abdou Karim Fofana.

« Fort curieusement, ces faits ont été coordonnés avec une campagne de presse visant à dépeindre Monsieur Abdoulaye Sylla comme quelqu’un qui se serait mis au-dessus des lois au point que le Ministre de l’Urbanisme serait intervenu auprès du Ministre des Forces Armées pour qu’il instruise la DSCOS de procéder à la destruction», déplorent les avocats du patron de la société Ecotra, ayant déposé plainte contre les auteurs de la démolition.

Ils justifient leur décision de défendre le milliardaire Abdoulaye Sylla par le fait que « les faits ont été relatés à l’opinion comme une humiliation de sa personne par la destruction de sa résidence ». Les conseils estiment qu’il a toujours accepté de se soumettre aux institutions et aux lois et règlements de son pays.

L’équipe juridique composée a tenu à préciser que « les faits de défiance envers l’autorité rapportés sont inexacts » . « La DSCOS a agi alors que le contentieux dont il s’agit et qui oppose notre mandant au syndic de la copropriété est en instance d’être jugé contradictoirement et dans la plus grande sérénité par le Tribunal de Grande Instance de Mbour », lit-on dans leur déclaration lue par Me Diouf.

« En conséquence, le collectif des avocats prend l’opinion nationale à témoin de ce qu’elle entend user de toutes les voies de droit appropriées afin que justice soit rétablie et que de tels actes ne se reproduisent plus au détriment des citoyens » .