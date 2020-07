Les commerçants du marché sandanga s’opposent a la décision du ministre de l’urbanisme et du Préfet de Dakar qui est de raser leur marché ce vendredi.

Ces commerçants refusent d’aller au marché de champs de course, le lieu de recasement qui a été construit pour eux. Selon eux ce nouveau marché n’est pas adéquat répond pas normes dont ils ont besoin.

Le préfet de Dakar affirme que toutes les formalités de réinstallation sont en cours. Néanmoins les commerçants menacent et ne comptent pas quitter les lieux.

