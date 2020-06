Il avait “perdu quelques kilos à la suite d’un virus”

Au commande de “Koh-Lanta” dont la finale est attendue ce vendredi 5 juin , Denis Brogniart reste discret sur sa vie privée. Mais pour un portrait dans Libération ce jeudi 4 juin, l’animateur a fait une exception. Hypocondriaque depuis le décès de son père d’un cancer à l’âge de 49 ans il y a de nombreuses années, Denis Brogniart, aujourd’hui âgé de 52 ans, s’est montré soulagé : “Je suis allé plus loin que lui”. “Il a payé son droit de passage en triomphant d’une pathologie orpheline qui lui a mangé les joues voici quelque temps”, révèle alors le journal. Une maladie dont l’animateur n’en dira pas plus.

En 2019, Denis Brogniart s’était affiché très amaigri dans “Koh-Lanta”. Il avait alors expliqué sur Twitter avoir “perdu quelques kilos à la suite d’un virus” en précisant qu’il s’agissait de “l’histoire ancienne”. Rassurant sur son état de santé, l’animateur assurait avoir “retrouvé mon poids de forme”. Auprès du Parisien, il avait expliqué avoir “été atteint d’un virus lié à une infection qui m’a mis sur le flanc avec beaucoup de fièvre”. A cause de cette fièvre importante, Denis Brogniart a alors perdu la faim : on “ne mange pas et donc on maigrit”, avait-il indiqué sans en dire davantage “parce que moi-même, je n’en sais pas plus”.

Par Marie Merlet