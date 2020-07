Le départ de Kalidou koulibaly se précise de plus en plus. En effet le club Napolitain a décidé debaisser le montant des 100 millions d’euros réclamé par son Président pour laisser partir le colosse sénégalais.

L’information a été révélée par The Mirror.

A en croire le média anglais, la direction de Naples a pris la décision de réduire le montant de transfert de Koulibaly. Il passerait désormais de 100 voire 80 millions d’euros à 71 millions d’euros. Un prix très accessible pour les courtisans du défenseur sénégalais vu leurs statuts.

Une bonne nouvelle pour Manchester City, Manchester United,Liverpool Tottenham, Chelsea et Newcastle entre autres qui sont fortement intéressé par le profil du défenseur international sénégalais.

