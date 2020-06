C’est le quotidien national Le Soleil qui donne l’information dans sa livraison de ce vendredi, la Cour suprême a rejeté, hier, la requête de Frapp/France Dégage qui exigeait des tests massifs pour tous à la Covid-19.

Le juge de la plus haute juridiction motive sa décision sur le défaut de qualité à agir du Frapp. La seule qualité du citoyen n’autorise pas à agir et qu’il n’est pas possible de prendre toute mesure qui fera obstacle au protocole, justifie la Cour suprême selon le journal.