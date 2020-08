in Sénégal

by

Dérapage – Ndella Madior Diouf insulte en direct (Vidéo)

Sunubuzz – Depuis sa terasse, Ndella Madior Diouf insulte en direct. Une vidéo qui s’ajoutera à sa longue liste de vidéos buzz! Regradez! Cet article Dérapage – Ndella Madior Diouf insulte en direct (Vidéo) est apparu en premier sur Sunubuzz. Tableau Borom Touba 77 266 63 63

Dérapage – Ndella Madior Diouf insulte en direct (Vidéo) was last modified: by