Boubacar Sadio condamne fortement les vidéos publiées sur les réseaux sociaux faisant état de violences policières à l’encontre de citoyens sénégalais. Le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite va même jusqu’à assimiler ce comportement à de la « méchanceté et de la faiblesse« .

Pour M. Sadio, « les policiers peuvent faire leur travail de la manière la plus rigoureuse en respectant la dignité humaine ». Par contre, précise le commissaire Boubacar Sadio, « quand on injurie ou que l’on insulte, c’est parce que que quelque part on est faible ».

En somme, selon l’ancien officier de police, les policiers qui s’adonnent à ces dérives ne disposent pas de l’arsenal cognitif nécessaire pour soutirer les aveux d’un prévenu.

