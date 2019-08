C’était le tout dernier acte entre les deux champions de la lutte sénégalaise. Modou Lô et Eumeu Sène ont enfin rempli l’intégralité de leur contrat.

Revenant sur sa défaite par K.O, le 28 juillet dernier contre Modou Lô, Eumeu Sène dédramatise et considère qu’après tout, « c’est la loi du sport. Modou est mon frère ». Le second lui répond sous le même angle. « Je lui souhaite le meilleur à l’avenir », a lancé le nouveau Roi des arènes, Modou Lô.