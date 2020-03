Dj Nicolas n’est plus à la 2STV. L’animateur évoque des promesses non tenues, les grands rendez-vous qu’il devait animer comme la Tabaski, la Korité, le 31 décembre, entre autres… S’y ajoute selon lui, le manque de professionnalisme et la jalousie qui règnent dans la boite.

A en croire toujours l’ancien de DTV, la plupart des travailleurs de la boite, au lieu de faire leur travail, passent tout le temps à faire les éloges de la femme de El Hadji Ndiaye. Un carcan qu’ il a refusé d’intégrer. L’animateur de « ce matin c’est à nous », explique également qu’étant malade, le fils de El Hadji Ndiaye, Abdoul et sa mère Marieme Ndiaye avaient coupé son salaire, en dépit du certificat médical brandi.