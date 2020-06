À l’issue de leur comparution, ce jeudi 4 juin, le juge du tribunal des flagrants délits a mis en délibéré le procès dit des sextapes. Les majeurs de la bande dont les vidéos à caractère pédopornographique défraient la chronique seront édifiés sur leur sort lundi prochain, 8 juin 2020.

Les trois lycéens El Hadji Malick Diallo, Amadou Mactar Sèye, Thierry Lopez sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détournement de mineures, production et diffusion d’images pédopornographiques publiques, incitation à la débauche, violation de la loi sur le couvre. Tandis que les deux gérants d’auberges à la cité Keur Gorgui et aux Maristes où se sont déroulées les orgies, Diony Hervé Gomis et Ousseynou Konté sont poursuivis pour violation de la règlementation sur les sites à hébergement hôtelier.

Le procureur a requis 1 an dont 6 mois ferme contre les trois lycéens, 6 mois avec sursis contre Ousseynou Konté et 6 mois dont 1 mois ferme contre Diony Hervé Gomis. Leurs avocats ont plaidé la clémence.

S’agissant des mineures du groupe, elles comparaitront demain vendredi 5 juin devant le tribunal pour mineurs.



