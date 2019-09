Ndeye Bijou Diop, alias Thiouthe Diop, a décidé de dénoncer Dj Edouardo en utilisant les réseaux sociaux comme support de communication. Après avoir publié les captures d’écran de leur conversation, l’affaire atterrie au tribunal après une plainte pour diffamation déposée par le célèbre Dj de Dakar.

L’affaire a finalement été jugée et mise en délibérée après deux renvois. Limametti.com en fouillant dans les colonnes de L’Observateur, peut informer que Thiouthe Diop a été condamnée à 3 mois assortis du sursis.

“Lors de notre face à face avec le juge, je n’ai pas hésité une seule seconde à lui dire qu’Edouardo était un prédacteur $*xu*l et qu’il représentait un danger pour la population. Le seul problème, c’est que je n’ai pas apporté de preuves. Ceci étant, je compte faire appel et cette fois-ci, étayer ma bonne foi devant les représentants de la loi. J’ai été condamnée mais, on a retenu le fait que j’ai diffusé des données à caractère personnel et la diffamation. Pour le dernier chef d’inculpation, j’avoue que je ne comprends pas trop. Par contre, j’ai été relaxée pour la diffusion de fausses nouvelles.”, raconte la jeune femme dans son entretien avec L’Observateur lu par Limametti.com.