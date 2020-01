INSENSIBLE à la vague d’indignation suscitée par la mise en ligne de son scandaleux spot, faisant la promotion de sa sulfureuse « soirée privée », dont le lieu, disait-elle sur ses affiches, est gardé « strictement confidentiel »; et en dépit du tollé suscité par ses frasques à répétition, dans une demie-nudité envahissante et choquante sur les réseaux sociaux, « Rangou » promet de récidiver le 11 février prochain, au mépris des dispositions du Code pénal sur « l’outrage aux bonnes moeurs » et « l’attentat à la pudeur ».

AU TERME de sa réunion extraordinaire, prévue ce vendredi 17 janvier 2020, après la « Salatul Jumah », le Bureau exécutif de JAMRA adressera une saisine officielle (étayée de pièces à conviction, physiques et électroniques) à la Brigade des moeurs, assortie d’une plainte au Procureur de la République.

TROP C’EST TROP !

Mame Mactar GUEYE, ONG Jamra